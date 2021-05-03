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«Арсенал» — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало

15:00
«Арсенал» на своем поле примет «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арсенал» на своем поле примет «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 3 мая, состоится заключительный матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Туляки ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, у ближайших преследователей — «Ротора» и «Уфы», — по 21 баллу. «Спартак» расположился на третьем месте и может обойти «Локомотив» в случае победы над «Арсеналом».

Следить за матчем «Арсенал» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Спартак»

Арсенал Т — Спартак

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