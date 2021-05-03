Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Спартак»: Рассказов и Луценко — в основе хозяев, Селихов — в воротах гостей

15:27
Александр Селихов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Спартака» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ. Игра состоится сегодня, 3 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — 16:30 мск.

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалев, Луценко, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Аджоев.

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Джикия, Литвинов, Маркитесов, Шильцов, Хендрикс, Понсе.

Напомним, что футболисты «Спартака» Александр Максименко и Лукас Айртон пропускают встречу из-за дисквалификаций.

Арсенал Т — Спартак

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13859.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Злость копилась годами, и это только начало». Легенды «МЮ» и «Ливерпуля» поддержали фанатов, сорвавших матч на «Олд Траффорд»
Пушилин оценил вероятность начала третьей мировой войны из-за Украины
В Москве женщина насмерть разбилась во время катания на моноколесе
Фото: Как живут Иван Янковский и Диана Пожарская

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд