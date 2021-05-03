Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Спартака» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ. Игра состоится сегодня, 3 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — 16:30 мск.

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалев, Луценко, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Аджоев.

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Джикия, Литвинов, Маркитесов, Шильцов, Хендрикс, Понсе.

Напомним, что футболисты «Спартака» Александр Максименко и Лукас Айртон пропускают встречу из-за дисквалификаций.