«Арсенал» — «Спартак»: Рассказов и Луценко — в основе хозяев, Селихов — в воротах гостей
15:27
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Спартака» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ. Игра состоится сегодня, 3 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — 16:30 мск.
«Арсенал»: Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалев, Луценко, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Аджоев.
«Спартак»: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Джикия, Литвинов, Маркитесов, Шильцов, Хендрикс, Понсе.
Напомним, что футболисты «Спартака» Александр Максименко и Лукас Айртон пропускают встречу из-за дисквалификаций.
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