Фото года от «Спартака»: Ещенко на фоне памятника Ленину
14:59
«Спартак» в соцсетях клуба пошутил о защитнике команды Андрее Ещенко.
Пресс-служба опубликовала фото футболиста на фоне памятника Ленина в Туле.
Прозвище Ещенко в «Спартаке» — Супердед, а сам он часто шутит о своем внешнем сходстве с Владимиром Лениным.
«Лучшее фото 2021-го года», — подписан снимок.
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