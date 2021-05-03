Фото года от «Спартака»: Ещенко на фоне памятника Ленину

«Спартак» в соцсетях клуба пошутил о защитнике команды Андрее Ещенко.

Пресс-служба опубликовала фото футболиста на фоне памятника Ленина в Туле.

Прозвище Ещенко в «Спартаке» — Супердед, а сам он часто шутит о своем внешнем сходстве с Владимиром Лениным.

«Лучшее фото 2021-го года», — подписан снимок.