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Фото года от «Спартака»: Ещенко на фоне памятника Ленину

14:59
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«Спартак» в соцсетях клуба пошутил о защитнике команды Андрее Ещенко.

Пресс-служба опубликовала фото футболиста на фоне памятника Ленина в Туле.

Прозвище Ещенко в «Спартаке» — Супердед, а сам он часто шутит о своем внешнем сходстве с Владимиром Лениным.

«Лучшее фото 2021-го года», — подписан снимок.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. Ещенко в этом сезоне принял участие в 14 матчах. Сегодня, 3 мая, красно-белые сыграют с тульским «Арсеналом». Начало — в 16.30 (мск).

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