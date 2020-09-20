Защитник «Сочи» Миха Мевля сравнял счет в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 2:2.

На 65-й минуте матча словенец пробил в дальний угол после ошибки вратаря хозяев Михаила Левашова на выходе.