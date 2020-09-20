«Арсенал» — «Сочи»: Мевля помог гостям сравнять счет
15:31
Защитник «Сочи» Миха Мевля сравнял счет в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 2:2.
На 65-й минуте матча словенец пробил в дальний угол после ошибки вратаря хозяев Михаила Левашова на выходе.
ГОООООЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 20, 2020
? «Сочи» сравнивает счет! Миха Мевля забивает — 2:2#ТинькоффРПЛ #АрсеналСочи pic.twitter.com/VQQQ9SVo0q
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