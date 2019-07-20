"Арсенал" победил "Крылья Советов"

"Арсенал" обыграл "Крыльев Советов" в матче 2-го тура российской премьер-лиги – 3:2. В составе победителей отличились Сергей Ткачев, Эванс Кангва и Александр Тудорие.

За самарский клуб забили Александр Соболев, который отличился шикарным голом в прыжке через себя, и Тарас Бурлак.

"Арсенал" набрал 4 очка после двух туров и поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России, "Крылья Советов", в активе которых 3 очка, на третьей строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Арсенал" (Тула) - 2:3 (1:2)

Голы: Ткачев, 22 (0:1). Кангва, 24 (0:2). Соболев, 43 (1:2). Тудорие, 52 (1:3). Бурлак, 56 (2:3).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Карпов, Бурлак, Д.Комбаров, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Радонич, 54), Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Соболев.

"Арсенал" (Тула): Левашов, К.Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Кангва (Костадинов, 71), Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 64).

Предупреждения: Кангва, 55. Мияйлович, 59. Кабутов, 72. Луценко, 82. Альварес, 90+1. Ткачев, 90+5. Григалава, 90+6. Соболев, 90+7.

Судьи: Кукуян (Сочи). Чельцов (Москва), Назаров (Невинномысск).

20 июля. Самара. Стадион "Самара Арена".

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