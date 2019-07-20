"Крылья Советов" - "Арсенал": Соболев забил гол года

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев забил гол на 43-й минуте матча 2-го тура чемпионата России с "Арсеналом" - 1:2.

Соболев под конец первого тайма в прыжке через себя отправил мяч в ворота тульской команды. Для 22-летнего форварда это третий гол в сезоне после дубля в ворота ЦСКА в игре 1-го тура.

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