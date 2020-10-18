«Арсенал» обыграл «Урал» благодаря голу Ломовицкого
«Арсенал» обыграл «Урал» в домашнем матче 11-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник Александр Ломовицкий, арендованный у «Спартака».
Отметим, что «Урал» дважды пробивал вратаря хозяев Егора Шамова, однако оба мяча были забиты из положения вне игры.
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, в активе туляков 12 очков. «Урал» с 10 очками опустился на 13-е место из-за победы «Тамбова» над «Ротором» (2:0) в параллельной встрече.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Ломовицкий, 36.
«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий (Ковалев, 70. Хлусевич, 88), Кадири, Панченко (Громыко, 84), Джорджевич (К.Кангва, 71), Э.Кангва (Аджоев, 84).
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Страндберг, Кулаков, Емельянов, Ефремов (Шаболин, 76), Егорычев (Подберезкин, 61), Йовичич, Калинин, Мишкич (Погребняк, 76), Бикфалви.
Предупреждения: Страндберг, 14. Ломовицкий, 28. Панченко, 39. Мишкич, 56. Калинин, 67. Бауэр, 81. Емельянов, 90+2.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Еремин (Москва), Демешко (Химки).
ВАР: Панин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону).
18 октября. Тула. Стадион «Арсенал».
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