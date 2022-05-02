«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Калинский увеличил преимущество гостей

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский стал автором гола в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Он увеличил преимущество гостей — 2:0.

Калинский удачно подобрал мяч на линии штрафной площади и вторым касанием точно пробил в нижний угол.