«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Калинский увеличил преимущество гостей
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский стал автором гола в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Он увеличил преимущество гостей — 2:0.
Калинский удачно подобрал мяч на линии штрафной площади и вторым касанием точно пробил в нижний угол.
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|
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|
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|
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|
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|
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|9
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|27
|
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|Уфа
|27
|4
|11
|12
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
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|Г
|
|
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Уфа
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|
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Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|
Далер Кузяев
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|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
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Арсенал Т
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|3
|
|
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Краснодар
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