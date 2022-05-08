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Сегодня, 19:03

«Арсенал» — «Краснодар»: два арбитра ФИФА установили вечный рекорд? ВАР вмешался четыре раза

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Сергей Иванов не удалил защитника Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол.
Арбитр Сергей Иванов не удалил защитника Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол.
Арбитр Сергей Иванов не удалил защитника Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол.
Арбитр Сергей Иванов не удалил защитника Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол.
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На 90-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» (1:1) арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол.

Судья ограничился вынесением предупреждения.

С рефери не согласился видеоарбитр Сергей Карасев, вмешавшийся в его действия и предложивший посмотреть видеозапись. Это произошло уже в четвертый раз в ходе одной игры РПЛ — новый рекорд.

После этого Иванов снова оценил расположение игроков на поле, изменил свое первоначальное решение, показал Сорокину красную карточку и удалил его.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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20%

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1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Сочи 1
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ТБ 2.5

10%

1.90

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Тоттенхэм Хотспур 1
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24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Егор Сорокин
ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар
Кингс Кангва
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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