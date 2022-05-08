«Арсенал» — «Краснодар»: два арбитра ФИФА установили вечный рекорд? ВАР вмешался четыре раза

На 90-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» (1:1) арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей Егора Сорокина, который лишил Кингса Кангву явной возможности забить гол.

Судья ограничился вынесением предупреждения.

С рефери не согласился видеоарбитр Сергей Карасев, вмешавшийся в его действия и предложивший посмотреть видеозапись. Это произошло уже в четвертый раз в ходе одной игры РПЛ — новый рекорд.

После этого Иванов снова оценил расположение игроков на поле, изменил свое первоначальное решение, показал Сорокину красную карточку и удалил его.