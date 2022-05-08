«Катастрофа! Так нельзя убивать российский футбол!» В «Арсенале» раскритиковали судейство в матче с «Краснодаром»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа. Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать», — сказал Аджоев «СЭ».

На 72-й минуте матча голкипер «Арсенала» Михаил Левашов отразил удар хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с пенальти, но арбитр назначил повторный 11-метровый, который был реализован успешно для «быков».

«Арсенал» набрал 23 очка и занимает 20-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал 46 очков и остался на пятой строчке.