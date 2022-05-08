«Арсенал» — «Краснодар»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:1.

На гол Кингса Кангва «быки» ответили точным ударом с пенальти в исполнении Эдуарда Сперцяна.

На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Краснодара» Егор Сорокин.

Арсенал" (23 очка) занимает последнее место в турнирной таблице, но у туляков остаются шансы на сохранение прописки в РПЛ. «Краснодар» (46 очков) располагается на пятой строчке.