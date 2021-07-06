Яковлев избежал серьезной травмы, но получил шишку на лбу. Фото
11:11
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев избежал серьезной травмы головы в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1). Клуб показал фотографию футболиста с большой шишкой на лбу.
«Влад избежал серьезного повреждения — прошел обследование в клинике, сотрясения не выявлено. Только закрытая черепно-мозговая травма. И неплохая шишка на лбу», — отмечается в сообщении.
19-летний Яковлев — воспитанник ЦСКА. Форвард принял участие в двух официальных матчах основной команды и не отличился результативными действиями.
Влад избежал серьёзного повреждения — прошёл обследования в клинике, сотрясения не выявлено. Только закрытая черепно-мозговая травма. И неплохая шишка на лбу ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2021
Отлично, что всё обошлось ? pic.twitter.com/WPOoLvarms
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