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Яковлев избежал серьезной травмы, но получил шишку на лбу. Фото

11:11
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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев избежал серьезной травмы головы в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1). Клуб показал фотографию футболиста с большой шишкой на лбу.

«Влад избежал серьезного повреждения — прошел обследование в клинике, сотрясения не выявлено. Только закрытая черепно-мозговая травма. И неплохая шишка на лбу», — отмечается в сообщении.

19-летний Яковлев — воспитанник ЦСКА. Форвард принял участие в двух официальных матчах основной команды и не отличился результативными действиями.

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