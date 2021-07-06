«Локомотив» стал первым клиентом консалтинговой компании Рангника

Немецкий специалист Ральф Рангник в интервью Suddeutsche Zeitung сообщил о создании собственной консалтинговой компании.

Как отмечается, первым клиентом этой компании в России стал обладатель Кубка страны «Локомотив». При этом издание Spiegel в качестве первого клиента по ошибке называет «Спартак».

«Четыре месяца назад клуб попросил меня сделать спортивный анализ. Я сделал и по этому поповду была презентация в Москве», — сказал Рангник.

Сам Рангник в Москве на постоянной основе работать не будет. Возможно, у него будет официальный представитель.

Напомним, ранее появилась информация, что «Локомотив» пригласил Рангника на пост спортивного директора, а официально о назначении может быть объявлено в ближайшие дни. При этом, как сообщалось, в команду Рангника должен войти бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Рангник в интервью Suddeutsche Zeitung заявил, что с созданием своей компании он не вернется в футбол в качестве тренера или спортивного директора. А если это и может произойти, то только в исключительном случае.

«У меня есть такое чувство, что с полным пакетом поддержки, который мы будем предлагать в будущем , я смогу вернуть что-то футболу. Хотя лично я уже не буду этим заниматься, или же если поступит только совершенно исключительное предложение».

В апреле 2021 года бывший главный тренер «Штутгарта» и «Лейпцига» посещал Москву и был на матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Издание DPA сообщало в апреле, что поездка 62-летнего специалиста в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зеленых расширить международное сотрудничество.

Последним местом работы Рангника было футбольное подразделение «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.