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«Арсенал» — ЦСКА: смотреть онлайн трансляцию матча

12:30
«Арсенал» на своем поле примет ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арсенал» на своем поле примет ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 13 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы разгромили соперника со счетом 5:1. Тула проиграла уже 5 матчей подряд в рамках РПЛ, а в последний раз выигрывала 18 октября 2020 года.

Следить за матчем «Арсенал» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА

Арсенал Т — ЦСКА

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