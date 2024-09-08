Ари: «Конечно, я пошел бы работать в «Зенит»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал о прохождении обучения на тренера.

— Удается ли вам сейчас следить за РПЛ?

— Редко. У меня много работы. К тому же я не так давно начал учиться на тренера. Хочу получить знания в этой сфере, а потом еще освоить навыки управления футбольным клубом, чтобы понимать, как работают все механизмы.

Когда начал обучение, то понял, что тренер — совсем другая профессия, нежели игрок. Сумасшедшая! Нужно много думать над организацией тренировочного процесса, пристально наблюдать за каждым футболистом. Чтобы работать на этой должности, необходимы знания, так что, возможно, лучше будет начать помощником главного тренера, чтобы набираться опыта на практике. В общем, времени на просмотр РПЛ особо нет.

— Вас хорошо помнят в России — в какой клуб пошли бы работать, если бы появилась такая возможность?

— Это неважно. Где бы ты ни работал, нужно выкладываться на максимум. Но было бы круто, если бы я начал свою тренерскую карьеру в одной из команд, за которую играл.

— А смогли бы вы пойти работать в «Зенит», учитывая ваше спартаковское прошлое?

— Опять же — если бы была такая возможность, то конечно! Когда ты в начале своего пути, на подобные вещи не стоит обращать внимание. Точно так же, как и в начале карьеры игрока.

— Если Семак пригласит, долго думать не будете?

— Конечно!

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.