Источник: Мангаш в понедельник пройдет медосмотр перед трансфером в «Спартак»
Латераль «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш в понедельник прибудет в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак», сообщает Metaratings.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера португальца составит 2 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 500 тысяч евро.
26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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|7
|5
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|0
|18-1
|17
|
2
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|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
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|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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