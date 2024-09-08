Источник: Мангаш в понедельник пройдет медосмотр перед трансфером в «Спартак»

Латераль «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш в понедельник прибудет в Москву для прохождения медосмотра перед завершением трансфера в «Спартак», сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера португальца составит 2 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 500 тысяч евро.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.