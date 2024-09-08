Ари рассказал, что тратит 400 тысяч евро в год на свой клуб «Атлетико Сеаренсе»

Бразильский экс-футболист сборной России ответил на вопросы «СЭ».

Ари — один из ярчайших футболистов чемпионата России 2010-х: бразилец сверкнул в «Спартаке», зажигал в «Краснодаре» и стал чемпионом в составе «Локомотива».

В декабре бразильцу исполнится 39, но он до сих пор не завершил карьеру: пылит в четвертом дивизионе чемпионата Бразилии за клуб, в который инвестирует и развивает. А еще учится на тренера и менеджера.

Корреспондент «СЭ» связался с Ари и обсудил, как изменилась его жизнь после РПЛ, почему не состоялся трансфер игрока его команды в «Крылья Советов» и тяжело ли вести футбольный бизнес в Бразилии.

Конечно, я пошел бы работать в «Зенит»

— Удается ли вам сейчас следить за РПЛ?

— Редко. У меня много работы. К тому же я не так давно начал учиться на тренера. Хочу получить знания в этой сфере, а потом еще освоить навыки управления футбольным клубом, чтобы понимать, как работают все механизмы.

Когда начал обучение, то понял, что тренер — совсем другая профессия, нежели игрок. Сумасшедшая! Нужно много думать над организацией тренировочного процесса, пристально наблюдать за каждым футболистом. Чтобы работать на этой должности, необходимы знания, так что, возможно, лучше будет начать помощником главного тренера, чтобы набираться опыта на практике.

В общем, времени на просмотр РПЛ особо нет.

— Вас хорошо помнят в России — в какой клуб пошли бы работать, если бы появилась такая возможность?

— Это неважно. Где бы ты ни работал, нужно выкладываться на максимум. Но было бы круто, если бы я начал свою тренерскую карьеру в одной из команд, за которую играл.

— А смогли бы вы пойти работать в «Зенит», учитывая ваше спартаковское прошлое?

— Опять же — если бы была такая возможность, то конечно! Когда ты в начале своего пути, на подобные вещи не стоит обращать внимание. Точно так же, как и в начале карьеры игрока.

— Если Семак пригласит, долго думать не будете?

— Конечно!

— Есть ли российский тренер, чей стиль работы вас особенно впечатляет?

— У каждого свой подход. Но ближе всех для меня Мурад Мусаев, с которым я поработал в «Краснодаре». С ним мы играли в очень интересный и красивый футбол — как «тики-така» Гвардиолы. Мне это нравилось. Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол.

— Мусаев — единственный, на кого хочется быть похожим?

— Скорее — перенять опыт. Но я не хочу быть на кого-либо похожим. Хочу быть лучшим, если стану тренером!

Ари (справа) с дочерью Арианой. Фото Соцсети

Старшая дочь говорит со мной только по-русски

— Во время нашего разговора услышал, что ваши дети отлично общаются на русском языке.

— Моя старшая дочь, Ариане, говорит со мной только по-русски! Это хорошо, потому что так я точно не забуду язык. Я-то не очень хорошо говорю, а она и португальский, и русский отлично знает.

— Младшую дочь тоже учите говорить на обоих языках?

— Младшей, Анджелине, всего два года, но она говорит на португальском и чуть-чуть понимает по-русски.

— Ваша старшая дочь родилась в России?

— Обе родились в Бразилии. Было принципиально, чтобы роды прошли здесь и первое гражданство было бразильское. Потом уже обе дочери получили российское гражданство. Дети и моя супруга были в России совсем недавно. Летние каникулы у детей в Бразилии длятся всего один месяц — июль. Ариане скучает по подружкам, родственникам и русской еде. Но когда спрашиваем, где бы она хотела жить, однозначного ответа у нее нет.

Я до сих пор единственный инвестор своего клуба. Это тяжело

— Про вашу жизнь сейчас мало что известно. Вы сказали, что учитесь на тренера. А чем еще занимаетесь?

— У меня есть футбольный клуб «Атлетико Сеаренсе». Мы выступаем в четвертом бразильском дивизионе. У меня в команде молодые ребята по 17-19 лет. Я тоже пока еще играю, параллельно обучаюсь, чтобы лучше управлять командой и знать, как устроены все процессы.

— Почему решили создать свою команду?

— Этот клуб изначально был направлен на то, чтобы давать возможность обычным ребятам с улицы, у которых нет возможности тренироваться в больших командах, заниматься футболом. Первое время это был благотворительный проект, не ориентированный на получение какой-либо прибыли. А сейчас он потихоньку превращается в настоящий клуб, из которого уже выходят талантливые футболисты. Российские клубы, кстати, тоже интересовались парой наших воспитанников. Так что постепенно это становится и бизнес-проектом тоже.

Кевин Кураньи и Ари. Фото Соцсети

— То есть вы надеетесь на то, что клуб превратится в большой проект?

— Конечно! Есть цели и мысли о том, чтобы мы играли в первом дивизионе.

— Успели столкнуться с какими-то трудностями?

— Самое сложное — найти финансирование. До сих пор я единственный инвестор. Это тяжело... Но, несмотря на это, получается воспитывать талантливых ребят.

— Если не секрет, сколько вы тратите на клуб в год?

— Около 400 тысяч евро. Маленькая команда может прожить на эту сумму.

— Кем из ваших игроков интересовались в России?

— Самые дорогие игроки на сегодняшний день — Эркулес, который играет в «Форталезе», и Эрик Пульга из «Сеары». «Крылья Советов» интересовались Эриком.

— Почему трансфер не состоялся?

— Этим летом они спрашивали о нем. Но он дорогой для них — 50 процентов прав принадлежат «Атлетико» (клуб Ари. — Прим. «СЭ»), а вторая половина — «Сеаре». «Сеара» назначает окончательную цену. На такой бюджет «Крылья» не рассчитывали. А эти игроки уже стоят по 4-8 миллионов евро.

— Несмотря на то что у клуба нет даже инвесторов, у вас есть доли прав на футболистов, которые потенциально могут приносить доход?

— Да, все верно.

— Не было ли мыслей заняться подобным в России?

— Намного интереснее было бы обмениваться игроками, чтобы они набирались опыта. Если в России найдутся заинтересованные в этом команды, они могут обращаться ко мне.

— В Бразилии тяжело вести такой бизнес?

— Как и везде. Футбол — сложный бизнес.

— Есть ли у клуба свой стадион? Или приходится арендовать?

— Инфраструктура у клуба есть — натуральные тренировочные поля. Раньше на этой территории стоял большой стадион, но его состояние было очень плохим. Поэтому арену пришлось снести. Для постройки новой нужны инвестиции. И для официальных игр стадион мы арендуем.

— Были ли контакты с потенциальными инвесторами?

— Были разные предложения. Но футбол — как шоу-бизнес: партнеры должны быть надежными. До сегодняшнего дня таких людей не было. Клуб уже проделал огромную работу, было вложено много сил и денег. Поэтому нам нужны только надежные люди.

— Что сейчас приносит клубу доход?

— Небольшие суммы выделяет федерация футбола Бразилии для участия в чемпионате. Остальное — мои личные средства. В том числе поэтому я сейчас прохожу разные курсы, чтобы лучше понимать, как управлять клубом.

Ари на тренировке сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За годы в России проникся культурой и страной!

— Вы всегда тепло высказываетесь о России. Почему вы так полюбили эту страну?

— Я уже считаю себя русским. За годы, что я прожил в России, проникся страной и культурой. К тому же у меня появилась русская жена. Самая красивая девушка России! Несмотря на то что я лично не знаю президента и всю историю страны, я всегда тепло отношусь к русскому народу.

— Когда в последний раз были в России?

— Три года назад. Повторюсь, сейчас очень много дел, плюс я еще продолжаю играть. Ну и каникулы детей не всегда совпадают с моим отпуском. Сейчас, когда моя карьера подходит к завершению, возможно, буду чаще прилетать. Кстати, «Спартак» пригласил меня на гала-матч 11 сентября. У меня уже куплены билеты. Так что уже скоро прилечу в Москву!