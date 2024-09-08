Ари — о Мусаеве: «Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Краснодара» Ари в интервью «СЭ» рассказал, чей тренерский стиль впечатляет его больше всех.

— Есть ли российский тренер, чей стиль работы вас особенно впечатляет?

— У каждого свой подход. Но ближе всех для меня Мурад Мусаев, с которым я поработал в «Краснодаре». С ним мы играли в очень интересный и красивый футбол — как «тики-така» Гвардиолы. Мне это нравилось. Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол.

— Мусаев — единственный, на кого хочется быть похожим?

— Скорее — перенять опыт. Но я не хочу быть на кого-либо похожим. Хочу быть лучшим, если стану тренером!

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.