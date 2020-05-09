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Ари показал, как его дочь прочитала военное стихотворение в честь Дня Победы

16:56
Ари. Фото Виталий Тимкив
Ари. Фото Виталий Тимкив
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Форвард «Краснодара» Ари опубликовал новый пост в Instagram. 34-летний российский футболист с бразильским происхождением показал, как его дочь прочитала стихотворение в честь Дня Победы.

Девочка наизусть прочитала стих Нины Найденовой «Пусть небо будет синим»:

Пусть небо будет синим
Пусть не будет дыма в небе
Пусть грозное оружие будет молчать
И пулеметы не стреляют,
Чтобы люди жили и в городах ...
Мир всегда необходим в мире!

Ари также показал фотографии с дочерью, где девочка одета в военную форму, а собака — в военную пилотку.

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