Ари показал, как его дочь прочитала военное стихотворение в честь Дня Победы

Форвард «Краснодара» Ари опубликовал новый пост в Instagram. 34-летний российский футболист с бразильским происхождением показал, как его дочь прочитала стихотворение в честь Дня Победы.

Девочка наизусть прочитала стих Нины Найденовой «Пусть небо будет синим»:

Пусть небо будет синим

Пусть не будет дыма в небе

Пусть грозное оружие будет молчать

И пулеметы не стреляют,

Чтобы люди жили и в городах ...

Мир всегда необходим в мире!

Ари также показал фотографии с дочерью, где девочка одета в военную форму, а собака — в военную пилотку.