Арендованный «Факелом» Морозов приедет на первый летний сбор «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что защитник команды Евгений Морозов, который текущий сезон проводит на правах аренды в «Факеле», примет участие в первом летнем сборе московской команды.

«Да, действительно. Морозов приедет на наш первый летний сбор. Будем смотреть. Сейчас мы ориентируемся на российский рынок и на российских игроков, — приводит Sport24 слова Ульянова.

В этом сезоне 22-летний защитник провел за «Воронеж» 27 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 29 туров. Воронежская команда с 30 очками идет на 12-й позиции.