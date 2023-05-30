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Радимов считает, что «Ростов» провел успешный сезон

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал причины успеха «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«Я бы не мог поверить в начале сезона, что «Ростов» может попасть даже в первую пятерку РПЛ. В чем феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Они это сделали и это заслуга тренерского штаба. Сезон для «Ростова» успешен уже, даже если команда не займет призовые места. Но, когда 29 туров борешься за медали, а в 30-ом их не получаешь, то, конечно, осадок останется», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре желто-синие сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-sezon-dlya-rostova-uspeshen-dazhe-esli-komanda-ne-zaimyot-prizovye-mesta-255117/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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