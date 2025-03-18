Джикия вернется к тренировкам в общей группе через три дня

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Химок» Георгия Джикии рассказал «СЭ» о процессе восстановления футболиста.

Игрок пропустил матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) из повреждения, полученного в матче с ЦСКА.

«Все в принципе хорошо. По прогнозам врачей он через три дня должен быть в общей группе. Если не произойдет ничего непредвиденного, он будет готовиться к матчу против «Пари НН», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия в текущем сезоне провел за подмосковный клуб 10 матчей и не отличился результативными действиями.