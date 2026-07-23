Дегтярев допустил, что отстранение российских футболистов оспорят в суде

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что недопуск российских футболистов, биатлонистов и легкоатлетов к международным соревнованиям могут оспорить в суде.

«Будем искать ключики в биатлоне в судебном порядке, в легкой атлетике, футболе. В этих кейсах», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

22 июля министр спорта заявлял, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) поддерживает возвращение российских клубов и сборных на турниры.

Клубы из России и национальные команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.