Джордан Ларссон заявил, что связывает свое будущее со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что пока не думает об уходе из московского клуба.

«Я здесь очень счастлив. В футболе нельзя загадывать, но всегда все в моих руках.

Я тут все доволен, думаю только о «Спартаке». И если я останусь, то буду только рад.

Следующий сезон пройдет под знаком столетия клуба. Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного.

В марте вы видели, что могу я и что может команда. Думаю, в этом дело. Надеюсь, продолжу забивать, а команда — выигрывать», — приводит слова Ларссона сайт красно-белых.

Ранее появилась информация, что «Боруссия» и «Вест Хэм» заинтересованы в услугах шведского игрока.

В нынешнем сезоне Ларссон провел 27 матчей за «Спартак», забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.