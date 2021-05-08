Джордан Ларссон заявил, что связывает свое будущее со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что пока не думает об уходе из московского клуба.
«Я здесь очень счастлив. В футболе нельзя загадывать, но всегда все в моих руках.
Я тут все доволен, думаю только о «Спартаке». И если я останусь, то буду только рад.
Следующий сезон пройдет под знаком столетия клуба. Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного.
В марте вы видели, что могу я и что может команда. Думаю, в этом дело. Надеюсь, продолжу забивать, а команда — выигрывать», — приводит слова Ларссона сайт красно-белых.
Ранее появилась информация, что «Боруссия» и «Вест Хэм» заинтересованы в услугах шведского игрока.
В нынешнем сезоне Ларссон провел 27 матчей за «Спартак», забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-08-dzhordan_larsson_obygrat_tsska__luchsheye_chto_mozhet_sluchitsya_so_spartakovtsem/
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