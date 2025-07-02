Романцев — о Челестини: «Удивился, что ЦСКА возглавил не Черчесов»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал назначание Фабио Челестини в ЦСКА.

— Валерий Газзаев удивился, что Марко Николича в ЦСКА сменил не Станислав Черчесов, а швейцарец Челестини. А поразило ли это вас? И не заставит ли поступок серба, бросившего клуб, теперь осторожнее относиться к приглашению иностранцев?

— Начну со второго — абсолютно логичного вопроса. И не потому, что я против появления в нашем футболе иностранных коллег. Ну вот что, кроме добрых слов, можно сказать о прекрасной работе Дика Адвоката или Лучано Спаллетти в «Зените»? До сих пор добрым словом вспоминают возглавлявшего сборную Гуса Хиддинка! А с каким восторгом говорят в Ростове о Миодраге Божовиче, подарившем городу Кубок России! Но, к сожалению, большое количество иностранных коллег появляются в России по совершенно непонятным причинам. Причем нередко в тех клубах, которые ставят задачу бороться за самые высокие места, чего эти приглашенные иностранцы никогда не добивались. А в «Локомотиве» не так давно и вовсе работал немец, не имевший на это соответствующей лицензии. Чудеса, да и только!

Я мало что знаю о Челестини. Слышал, что в минувшем сезоне он с «Базелем» выиграл Кубок и чемпионат, с чем его и поздравляю. Но при всем уважении к коллеге швейцарский чемпионат никогда не входил в Европе в число топовых. Да и в прессе за ним укрепилась репутация тренера-спасателя. А ведь в новом сезоне, как уже было заявлено, ЦСКА собирается бороться за чемпионство. При этом я не собираюсь давать оценку выбору армейцев, поскольку это право руководства клуба, которое я уважаю.

Что касается Черчесова, то с его опытом и результатами, подтвержденными как дома, так и в Европе, он наверняка будет востребован. А некоторую паузу в его творчестве я расцениваю как ожидание Станиславом предложений клубов, которые стремятся к решению максимальных задач. Как было в Польше и Венгрии. Уверен, что они появятся. Вот здесь удивление, почему ЦСКА возглавил не Черчесов, вполне уместно.

Теперь о моральной стороне поступка Николича, который на первый взгляд заслуживает осуждения. Но я бы не спешил с выводами. Здесь надо знать все нюансы его отношений с футболистами и руководством. В таких случаях выносить сор из избы считается дурным тоном и бросает тень на обе стороны — слишком уж интимная вещь. Тем более что все контрактные формальности расставания — неустойка, взаиморасчеты — соблюдены. Остается только неприятный осадок и недоумение. Странно, почему вдруг хороший специалист перебрался в клуб, который не играет в еврокубках и не блещет европейскими успехами. Впрочем, в душу никому не заглянешь...