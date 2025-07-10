«Зенит» объявил о продолжении сотрудничества с компанией «НОНТОН»

Новое соглашение действует до конца сезона-2025/26. Согласно договоренности «Зенит» и «НОНТОН» намерены представить обновленную площадку партнера на «Фан-Променаде», а также продолжить яркие совместные мероприятия, специальные акции для болельщиков и розыгрыши призов.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с компанией «НОНТОН», чтобы в новом сезоне совместными усилиями создать еще больше ярких мероприятий для наших болельщиков и клиентов компании. Благодарим «НОНТОН» за доверие и уверены, что это сотрудничество принесет еще много положительных эмоций и побед в год наших больших юбилеев!» — отметил председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

Партнерство «Зенита» и «НОНТОН» стартовало весной 2024 года, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.