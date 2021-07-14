Защитник «Спартака» Георгий Джикия отличился в матче против «Рубина» на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер. Счет стал 4:0 в пользу москвичей.

Красно-белые получили право на штрафной. Джикия подошел к мячу и отправил его точно в правый верхний угол.