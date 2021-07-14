«Спартак» — «Рубин»: Джикия забил со штрафного
22:25
Защитник «Спартака» Георгий Джикия отличился в матче против «Рубина» на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер. Счет стал 4:0 в пользу москвичей.
Красно-белые получили право на штрафной. Джикия подошел к мячу и отправил его точно в правый верхний угол.
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