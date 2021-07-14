«Спартак» забил три гола за семь минут и одержал крупную победу над «Рубином»

«Спартак» разгромил «Рубин» в товарищеском матче на турнире Кубок Матч Премьер. Московский клуб отправил в ворота соперника четыре безответных гола — 4:0.

В первом тайме отличился Виктор Мозес, который реализовал пенальти.

Во второй тайме москвичи забили три гола за семь минут: точными ударами отметились Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.

«Спартак» одержал вторую победу на турнире. Первый матч — против «Сочи» — красно-белые также выиграли со счетом 4:0.

18 июля «Спартак» сыграет с «Химками», а «Рубин» днем ранее встретится с «Сочи».

Россия. Кубок Матч Премьер

«Спартак» — «Рубин» — 4:0 (1:0)

Голы: Мозес, 10 — с пенальти (1:0). Соболев, 56 (2:0). Зобнин, 58 (3:0). Джикия, 63 (4:0).

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 79), Гапонов (Джикия, 46), Жиго (Кутепов, 72), Айртон (Ломовицкий, 79), Умяров, Мирзов (Игнатов, 46), Хендрикс (Зобнин, 46), З.Бакаев (Промес, 64), Мозес (Ларссон, 64), Мелкадзе (Соболев, 46).

«Рубин»: Дюпин, Нижегородов, Уремович (Бегич, 46), В.Игнатьев (Зотов, 46), Самошников (Шатов, 64), Абильдгор (Мусаев, 46), С.Бакаев (Макаров, 46), Хван Ин Бом (Зуев, 64), Кварацхелия (Костюков, 64), Хакшабанович (Йевтич, 46), Деспотович (И.Игнатьев, 64).

Предупреждения: З.Бакаев, 42. Хван Ин Бом, 45+1. Зотов, 62.

Судья: Кукуляк (Калуга).

14 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».