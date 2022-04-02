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«После первого тайма могут перенести игру». Кавазашвили — о матче «Спартака» с «Локомотивом»

Кавазашвили считает, что после первого тайма матч «Локомотив» — «Спартак» могут перенести
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на позицию «Спартака» по проведению матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Ранее, 2 апреля, в пресс-службе красно-белых заявили, что клуб опасается за здоровье футболистов из-за тяжелых погодных условий. Позже в РПЛ сообщили, что игра начнется в 20.30 мск.

«Спартак» и «Локомотив» не могут отказаться от матча. Только специальная комиссия может отменить игру. Правильно, что переживают за здоровье. Играют же живые люди. Но дело в том, что есть правила. Сейчас они убирают снег, а потом выйдет судья и посмотрит на поле. Если уберут снег, то играть можно будет. После первого тайма они могут пересмотреть решение и перенести игру. Снег идет очень густой, но, думаю, разрешат первый тайм сыграть. Люди пришли же на стадион, они ждут матча", — сказал Кавазашвили «СЭ».

Игра между «Локомотивом» и «Спартаком» была отложена из-за погодных условий и очистки поля от снега. Сейчас начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: снегопад. «Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция центрального матча тура РПЛ

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
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 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 20:30
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