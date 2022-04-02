Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на позицию «Спартака» по проведению матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Ранее, 2 апреля, в пресс-службе красно-белых заявили, что клуб опасается за здоровье футболистов из-за тяжелых погодных условий. Позже в РПЛ сообщили, что игра начнется в 20.30 мск.

«Спартак» и «Локомотив» не могут отказаться от матча. Только специальная комиссия может отменить игру. Правильно, что переживают за здоровье. Играют же живые люди. Но дело в том, что есть правила. Сейчас они убирают снег, а потом выйдет судья и посмотрит на поле. Если уберут снег, то играть можно будет. После первого тайма они могут пересмотреть решение и перенести игру. Снег идет очень густой, но, думаю, разрешат первый тайм сыграть. Люди пришли же на стадион, они ждут матча", — сказал Кавазашвили «СЭ».

Игра между «Локомотивом» и «Спартаком» была отложена из-за погодных условий и очистки поля от снега. Сейчас начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.