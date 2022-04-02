Футболисты «Локомотива» и «Спартака» провели разминку перед матчем
Футболисты «Локомотива» и «Спартака» вышли на разминку перед матчем 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Они появились на поле в 20.15 (мск).
Первыми на газон вышли игроки «Локомотива».
Разминка футболистов.
Также разминку начала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Разминка судей.
Через пару минут из подтрибунного помещения появились игроки «Спартака».
Разминка футболистов.
Начало встречи изначально было запланировано на 19.30 по московскому времени. Но начало игры было перенесено из-за сложны погодных условий.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|20:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости