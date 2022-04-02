Футболисты «Локомотива» и «Спартака» провели разминку перед матчем

Футболисты «Локомотива» и «Спартака» вышли на разминку перед матчем 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Они появились на поле в 20.15 (мск).

Первыми на газон вышли игроки «Локомотива».

Разминка футболистов.

Также разминку начала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Разминка судей.

Через пару минут из подтрибунного помещения появились игроки «Спартака».

Разминка футболистов.

Начало встречи изначально было запланировано на 19.30 по московскому времени. Но начало игры было перенесено из-за сложны погодных условий.