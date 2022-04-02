В РПЛ сообщили время начала матча чемпионата России «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила время начала матча 23-го тура «Локомотив» — «Спартак».

«После совещания судей, делегата и инспектора принято решение начать матч «Локомотив» — «Спартак» в 20:30», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале лиги.

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но начало игры было отложено из-за снегопада и необходимости очистить поле от снега.