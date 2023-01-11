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Анзор Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции»

Алина Савинова
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Миха Мевля.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о защитнике красно-белых Михе Мевле.

«Мевля? Обычно я даю оценку игрокам, которые умеют играть прилично. Меня мастерство Мевли не привлекает. Есть у него это мастерство или нет — я за ним раньше не наблюдал. Это слабое звено в защите. Абаскаль правильно сделал, что невзирая на приглашение иностранца, он поставил в состав спартаковского воспитанника. А освободит он Мевлю или нет — это уже не моя проблема, пусть Абаскаль думает.

Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в статусе свободного агента. 32-летний словенский защитник принял участие в четырех матчах чемпионата России, в двух из которых выходил на игру в стартовом составе.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/kavazashvili-slava-bogu-chto-uefa-vlepil-nam-sanktcii/
Анзор Кавазашвили
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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