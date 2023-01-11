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Фомин заявил, что не общался с руководством «Динамо» о продлении контракта

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о продлении контракта с московским клубом.

«Переговорами о продлении контракта занимается агент. Я с руководством на эту тему пока не общался. У меня есть контракт, и я являюсь капитаном «Динамо», было бы глупо сейчас испытывать желание куда-то уйти. Я понимаю, за какой клуб играю. Поэтому, думаю, будет предложение, и я рассмотрю его», — приводит ТАСС слова Фомина.

25-летний полузащитник играет за «Динамо» с 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Фомин провел 22 игры в составе бело-голубых во всех турнирах, отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://tass.ru/sport/16774001
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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