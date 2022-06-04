Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новый лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Сегодня Министерство спорта рапортует официально о том, что они разобрали у себя и утвердили для РФС лимит, где разрешаются 13 иностранцев. Я читаю, умиляюсь и смеюсь! С ума сойти можно. Такое впечатление, как будто в Министерстве спорта находятся инопланетяне. Там сидят люди, которые не понимают, что они творят. Как можно разрешать такое количество иностранцев в команде, если чемпионат нашей страны только зарекается на кубок и чемпионат России. Выхода нет больше никуда. Неужели они не информированы о том, что нам надолго влепили санкции? Не менее 2-3 лет, и это в лучшем случае», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

24 мая президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит на легионеров. Согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 иностранцев.