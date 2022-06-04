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Кавазашвили — о новом лимите на легионеров в РПЛ: «Как можно разрешать такое количество иностранцев в команде»

Кавазашвили отреагировал на новый лимит на легионеров в РПЛ
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новый лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Сегодня Министерство спорта рапортует официально о том, что они разобрали у себя и утвердили для РФС лимит, где разрешаются 13 иностранцев. Я читаю, умиляюсь и смеюсь! С ума сойти можно. Такое впечатление, как будто в Министерстве спорта находятся инопланетяне. Там сидят люди, которые не понимают, что они творят. Как можно разрешать такое количество иностранцев в команде, если чемпионат нашей страны только зарекается на кубок и чемпионат России. Выхода нет больше никуда. Неужели они не информированы о том, что нам надолго влепили санкции? Не менее 2-3 лет, и это в лучшем случае», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

24 мая президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит на легионеров. Согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 иностранцев.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Анзор Кавазашвили
РПЛ
3
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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