Кержаков: «Не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» высказался о возможной работе в «Спартаке».

— А есть ли у тренера Кержакова табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим: вас позвали работать в московский «Спартак».

- Я даже не могу такое представить.

— То есть такого точно не будет?

- Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.