"Анжи" и "Крылья Советов" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Анжи" и "Крылья Советов" сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:1). Клуб из Махачкалы расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков, команда из Самары с 30 баллами занимает 8-е место.
Молодежные команды
20-й тур
"Анжи - мол." (Махачкала) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 1:1 (1:0)
Голы: Агаларов, 23 (1:0). Саликов, 90+3 (1:1).
Судья: Федулеев (Пенза).
15 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".
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