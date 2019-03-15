"Анжи" и "Крылья Советов" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Анжи" и "Крылья Советов" сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:1). Клуб из Махачкалы расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков, команда из Самары с 30 баллами занимает 8-е место.

Молодежные команды

20-й тур

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 1:1 (1:0)

Голы: Агаларов, 23 (1:0). Саликов, 90+3 (1:1).

Судья: Федулеев (Пенза).

15 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

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