«Спартак» объявил о переходе Заболотного

Бывший нападающий «Химок» Антон Заболотный стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один сезон. Он будет выступать за команду под 91-м номером.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее форвард также играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».