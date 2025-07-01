Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 июля, 15:00

«Спартак» объявил о переходе Заболотного

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Химок» Антон Заболотный стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один сезон. Он будет выступать за команду под 91-м номером.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее форвард также играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Спартак»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Египте начинаются переговоры между Израилем и ХАМАС. Что пишут СМИ
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита
Политолог предрек политический кризис во Франции после отставки премьера Лекорню
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей

    Люблю Спартак,бывают приливы когда нет о нем новостей.

    09.07.2025

  • Sasha Sasha

    Сейчас футбол атлетичный ,а никак во времена Романцева, и Заболотный это тема для Спартака

    03.07.2025

  • Sasha Sasha

    Молодцы Спартак ,я незнаю почему к нам в ЦСКА его не берут

    03.07.2025

  • ValeraK

    Спартак - Чукотка?)

    02.07.2025

  • Mick Shelby

    Сначала оскорбляли, а теперь в команду взяли. Молодцы, СБРФ!

    02.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не угадал - в вашем бомжатнике. Сначала хамите, а когда с вашим братом начинают разговаривать точно так же, то почему-то вам всем становится немножечко обидно:stuck_out_tongue_winking_eye:. Учитесь не оскорблять людей, и тогда к вам будут относиться как минимум нейтрально. Пример для всей вашей братии питерских - Скорц. За это его многие из ваших упырей и ненавидят.

    02.07.2025

  • Сказо4ник

    Из в Зените не было)

    02.07.2025

  • Artorixus

    Надо же какой за плечами у этого За богатый игровой опыт, ведь не каждый может похвастаться тем, что за всю свою карьеру поиграл чуть ли не во всех командах РПЛ. Посмотрим что он сможет предьявить, как игрок, выступая за Спартак. Хотелось бы верить, что заиграет как надо.

    02.07.2025

  • zg

    Да!Именно так!Но и отлетали от него хорошо!)

    01.07.2025

  • Старшой0754

    в вашем свинарнике...

    01.07.2025

  • Старшой0754

    Промеса сами отвезли...

    01.07.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Антоха молодец, при отсутствии особого таланта засветился в 3 лидерах чемпионата))))) Короче все ругают его, а парень играет и играет, да не в абы каких командах. Парню респект, другой бы давно сдулся да в эту как там ее... медиа лигу ушел к задротам каким нибудь или амкалам, а этот раз и в Спартак. Цска, Зенит, Спартак... может еще Локо или Динамо подсуетятся до окончания карьеры)))

    01.07.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Антоха молодец, при отсутствии особого таланта засветился в 3 лидерах чемпионата, впереди Локо да Динамо после Спартака)))))))) Короче все ругают его, а парень играет и играет, да не в абы каких командах. Парню респект, другой бы давно сдулся да в эту как там ее... медиа лигу ушел к задротам каким нибудь, а этом в Спартак. Цска, Зенит, Спартак... может еще Локо или Динамо подсуетятся до окончания карьеры)))

    01.07.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Антоха молодец, при отсутствии особого таланта засветился в 3 лидерах чемпионата, впереди Локо да Динамо после Спартака)))))))) Короче все ругают его, а парень играет и играет, да не в абы каких командах

    01.07.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Антоха молодец, при отсутствии особого таланта засветился в 3 лидерах чемпионата, впереди Локо да Динамо после Спартака))))))))

    01.07.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Оскуднела земля Спартаковская добры молодцами , приходится звать варягов иноземных , да наемников с других земель русских.

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Телефон наверняка сильно не новый, давно не обновлялся. Ну или можно попробовать в инет через другой браузер зайти с телефона, например через Яндекс или Гугл

    01.07.2025

  • sargon

    хотите верьте или нет. нажимаю не работает. на телефоне.

    01.07.2025

  • Бен Ричардс

    Дуарте. Медленный, постоянно допускает позиционные ошибки, посредственная техника отбора: один-в-один его обыгрывают через два раза на третий в матче с любым соперником, абсолютно бесполезен, а скорее вреден, при подключениях в атаку, даже при стандартах: если мяч у него, можно не сомневаться - или отдаст неточный пас или плохо ударит по воротам. То есть, как говорится, ни украсть ни покараулить. Даже Кутепов в лучшие сезоны был сильнее. Дуарте не игрок для команды, которая претендует что-то выграть в РПЛ.

    01.07.2025

  • Спринт

    Гололяко был технарь, каких еще поискать. И владение коньками и мастерство рук с клюшкой - на зависть всем!

    01.07.2025

  • Valekka

    Это как посмотреть.Если бы Зэ был мобильней,то Федя больше сил бы сохранял,а не носился в стиле бокс-ту- бокс.На завершение атак Антоха тоже не поспевал,поэтому вингерам приходилось либо назад отдавать,либо Чалова искать.Зэ поспевал к шапошному разбору-когда атака уже или захлебнулась,либо в позиционку перешла! Если это просчитать в упущенных моментах,то караул.Но забивать-то надо,на то и нап.Более важно то,что он силы партнеров впустую расходовал.Но для Федула он был неприкасаемым!!

    01.07.2025

  • Спринт

    Слава Богу, что этого полена нет в ЦСКА. Забивал 1 гол из десяти моментов = 90% запарывал. Трудягой надоть быть на рытье канавы, на футбольном поле играть надобно.

    01.07.2025

  • maestro_65

    и совсем он не толстый(с) ;-)

    01.07.2025

  • shpasic

    из Спартака выдачи нет - Промес подтвердит

    01.07.2025

  • Tony Lee

    Дуарте? Чем не устраивает Дуарте??

    01.07.2025

  • Tony Lee

    Кнопка отредактировать пост для вас шутка какая-то?

    01.07.2025

  • zg

    Да ясен хрен!Все,свой уже,мясной!)

    01.07.2025

  • Tony Lee

    Широков.

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    про Зенит и ЦСКА мы чего-то не знаем?

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    как можно заработать на бесплатном приобретении?

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Дуарте вроде далеко не самый последний защ в РПЛ.

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    радеют за народ, экономят, ищут что подешевле. А тут халява подвалила - бесплатно!

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Ваши союзнички? Да. и в ЦСКа и в Зените он играл.

    01.07.2025

  • gan75

    Не наговаривай. В каждой команде есть своё дерево...

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Чей стадион ближе к центру Москвы? 1.Динамо, 2,3,4,5....

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Довбня по-моему ни одного гола в Спартаке не пропустил! Супер-вратарь!

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    самое смешное что мало кто может сказать что-то плохое про него, разве что болелы Локо и Ростов, да и то с опаской - вполне возможно что и там отметится. Для всех остальных он "свой".

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    да уж... Первый трансфер в этом новом сезоне... Показательно. Это что-то из "поддержим своего производителя". Только здесь - русского футболиста. Печально за российских футболистов, если честно.

    01.07.2025

  • Rudrik31

    его ж сажают

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Ты думаешь это болельщики Спартака его купили? Я думаю в руководстве клуба не болельщики, а враги или в лучшем случае полезные идиоты.

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Сочи, Химки и др...

    01.07.2025

  • blue-white!

    Заклятые не могут без дерева в команде...

    01.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Да ладно, после драки кулаками не машут. Он теперь спартаковец, будем его порддерживать, а не гнобить. А вдруг...

    01.07.2025

  • huikin

    Перешёл из Химок - ждём арестов в Укойле

    01.07.2025

  • Сергей Чернов

    Спартак подбирает всякую шваль.

    01.07.2025

  • Jean4

    Какой же отстой! :face_with_symbols_over_mouth: Мда, до конца не хотелось верить в происходящее. "Сильная" покупка. "Эффект был велик. Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Смех в зале усилился. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Кахигао. Согнув прямые костистые плечи, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд Станковича..."

    01.07.2025

  • Корнелий Ш

    А Заба часом не больше забил чем этоткакего за 24 млн?

    01.07.2025

  • lvb

    Нарекаю Заболотного "Зе Тушинский".. Пора забыть его "болотный челлендж", пришлось из болота сбегать ко мне в Сочи. Хотя Боря Вротен сработал аккуратно, устроил Антохе "самовыкуп контракта", всего-то 1,5 млн евров. И "турма для игроков" осталась в прошлом))). Кульбиты обещаны, надо исполнять)

    01.07.2025

  • Топотун

    Вот на руя ?!

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    С этим не поспоришь))

    01.07.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Заблевотный у-ха-ха мастер спорта. Он поиграл во всех топовых командах Согазика, везде тащил свой крест. И вот теперь он притащит крест на могилу свинарни. И это прекрасно. :blush::face_vomiting::head_bandage::skull_crossbones:?

    01.07.2025

  • SIZ170

    ... к сожалению , это часть нашей реальности....

    01.07.2025

  • Врн36

    А вдруг это тот, кого не хватало спартаку, для чемпионства. Не технарь, но труда, вроде не лентяй, такая рабочая лошадка

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Тупиковый вариант, но в кармане пухнет...

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Посмотрим, как в сезоне...

    01.07.2025

  • SIZ170

    ... *распил бонусов* - наше всё)))

    01.07.2025

  • Garryman

    Вспомнилось: "Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". А как я сидел при нэпе! Боже мой, как я сидел при нэпе! "

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Манекены давно есть. При их изготовлении был использован профиль Сани Соболева.

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Собирать объедки - метод?

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На сборах, со Спартаком. Играл в матче против Торпедо.

    01.07.2025

  • SIZ170

    Результат нужен * здесь и сейчас*.... *растить и натаскивать своих* - это не наш метод)))

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Где пылит?

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Артём Быковский. 194 см, ЦН.

    01.07.2025

  • sargon

    гребаный т9

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Своих растить и натаскивать. По другим академиям шерстить.

    01.07.2025

  • sargon

    Хотели Комоиченко. Нет. Хотели Сергеева. Нет. Неужели в молодежке нет способного парня. Зачем это в 34 года. Судя по политике клуба. Руководство очень встраивает 5-6 место. Бабло пилить это не мешает.

    01.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Двухметровые пошли, не то что у Месси в пендосии.

    01.07.2025

  • Олег 70

    Манекены в Тушино завезли?

    01.07.2025

  • SIZ170

    ... брать то что *дешевле*? .... ну та ещё лотерея)))

    01.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Федуна уже несколько лет, а икра все валит и валит. Теперь можно смело не только перчатками кидаться, с таким то приходом.

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Насчёт "дороже" вопрос спорный.

    01.07.2025

  • Aston Villa

    Хрюшки, вы - прелесть! Без вас было бы скучно:rofl::rofl::rofl: С упорством идиота собирать конский навоз, а потом думать кому-то это продать!!! :smile::smile: Четвертый, пошёл!!! :smiley::smiley::smiley:

    01.07.2025

  • lvb

    ЕЕЕЕЕЕЕЕ ДОжили или ДожИли? Я не знаю) Но всяко лучше если в команде есть профильный ЦФ чем коли его нет)

    01.07.2025

  • Арутюн Карапетович

    Антоха, это шанс обеспечить себе пенсию. Технико-тактические действия, пасы в заключительную треть и прочая хрень. Главное - чтобы не высадили с парохода раньше времени. Так что, брат, рисуй сеятеля, разбрасывающего облигации выигрышного займа:joy:. Ой, бредятина, ой, бредятина...

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Приезжай 15 августа на матч. Понюхаешь, как пахнет у нас.

    01.07.2025

  • CSKA1966

    Не нужно едких комментариев. Заболотному не хотелось уезжать из Москвы, а Спартаку был нужен "новый Соболев". Хотелки сошлись. А Антон мне лично всегда нравился: знал своё место, играл на достоинствах, не выкобенивался. Спартаку однозначно принесёт пользу.

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А у вас она даже не закрывается . Потому что воняет постоянно.

    01.07.2025

  • gan75

    Вот и посмотрим, кто из них угадал с выбором

    01.07.2025

  • SIZ170

    молодые дороже и непредсказуемей)))

    01.07.2025

  • shpasic

    лучше б Писарского взяли

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Болеете за Зенит?

    01.07.2025

  • Главврач Маргулис/

    Неужели нет молодых пацанов?

    01.07.2025

  • dinela

    Комличенко не хотел...

    01.07.2025

  • CSKA1966

    Это, кстати, меня ничуть не удивит. Нужно стараться забить на гол больше Спартака.

    01.07.2025

  • gan75

    Арабы не смогли прочитать фамилию

    01.07.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Надо признать - это усиление

    01.07.2025

  • AnTaras

    Антоха, человек без принципов и понятий:grinning: Везде за копеечку засветился:grinning:

    01.07.2025

  • gan75

    Тут главное без эксцессов, этот же свой Антошка :sunglasses:

    01.07.2025

  • SIZ170

    с Бабичем потолкаться?)))

    01.07.2025

  • gan75

    Хотели Комличенко, взяли Заболотного

    01.07.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Балбесы!

    01.07.2025

  • gan75

    Не сильно уникальная. Вспоминаются Самедов, Смолов...

    01.07.2025

  • gan75

    Тушино не столица :sunglasses:

    01.07.2025

  • CSKA1966

    Лично я его из ЦСКА не отпускал бы. Как игрок ротации вполне себе ничего. Техники нет, но трудяга, хорошо цепляется за мяч, неплох в верховых единоборствах. Свои 6-7 мячей за сезон забьёт. Помню, был в ЦСКА такой каланча - Траоре: ни ногами нормально играть не умел, ни головой, дерево деревом. Так даже он 5 мячей за сезон наковырял...

    01.07.2025

  • gan75

    Всё смешалось в доме Обломских :)

    01.07.2025

  • gan75

    Мы уже поугарали, расписали всю дальнейшую карьеру Заболотного в Спартаке, а они только объявили :))

    01.07.2025

  • SIZ170

    .... а он будет вожделенно лобызать *ромбик* и закатывать глаза?)))

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    По аналогии со сказанным тобою: от всего Зенита пахнет как от бомжей)))). Когда крыша на стадионе закрыта запах стоит невыносимый

    01.07.2025

  • Кабанчик

    Теперь всех порвём, как тузик грелку

    01.07.2025

  • Пищевик Тушинский

    Я уверен что Зе поможет Спартаку

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну значит у него сердце такое . Свинячее.

    01.07.2025

  • Пищевик Тушинский

    Давай не натягивай сову на глобус. и не подтасовывай факты. Во первых ИГРАЛИ ромбом. Во вторых как ты связал четырех бывших армейцев и игру ромбом ЦСКА в прошлом сезоне. И это с учетом что когда ЦСКА играл ромбом Заболотного не было в Спартаке. а Помазун вратарь и никакого отношения не может иметь к игре ромбом.. Вообщем свалил все в кучу.

    01.07.2025

  • Vitamin007

    А нафиг он вам???

    01.07.2025

  • NF

    Великий день в истории "Спартака"!..

    01.07.2025

  • Сказо4ник

    Я думаю его на скамейку берут.... Не фонтан, конечно, но для скамейки сойдет. Наверное...

    01.07.2025

  • Сказо4ник

    Да уж)) Джекпот вы сорвали. На замену с зп 500тыс в год сгодится.

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Они уже повержены. Думают сняться с перенства. Сейчас Миллер срочно вызвал Семака и Медведева к себе. Обсуждают причину переноса столетия на 2027 год.

    01.07.2025

  • Бен Ричардс

    Позорище. Пробили очередное дно. Все эти "денисовы, хлусевичи,пруцевы, дуарте и проч." и теперь еще это чудо. Издевательство над болельщиками приобретает все более изощренный характер.

    01.07.2025

  • SIZ170

    ... ну после *такого преобретения* полюбасу *борьба за титул*)))

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Антон выбирал сердцем, а бармалей выбрал удовлетворение своих меркантильных желаний. Жерсон предал Зенит! Но ничего, следующего бармалея возьмете подороже)))), за 35:stuck_out_tongue_winking_eye:

    01.07.2025

  • Сказо4ник

    Заболотный это наш Ибрагимович, который поиграл почти за всех грандов Серии А))

    01.07.2025

  • Сказо4ник

    Зенит, ЦСКА и теперь Спартак... Уникальная карьера у Антонио)

    01.07.2025

  • н-да,СПАРТАК! умеешь же ты удивлять,нехорошо удивлять своих болельщиков

    01.07.2025

  • dinela

    Под конкретную задачу,а именно в штрафной потолкаться ,когда нужно будет,нормальный ход.И главное бесплатный.

    01.07.2025

  • hant64

    Ну всё, именно этого футболиста не хватало Спартаку для чемпионства. Я уверен, что соперники уже трепещут, и готовятся биться за места от второго и ниже.:grin:

    01.07.2025

  • Marty Friedman

    Трансфер года

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Красса больше нет

    01.07.2025

  • Porco Rosso

    Как всегда сортирный юмор с претензией на интеллектуальность? Где остался Красс?

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Что то последнее время не приживаются Антошки в Спартаке .))

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не автогол, а гол!

    01.07.2025

  • Porco Rosso

    Великий было, будет и останется навсегда, этого из истории славного клуба не вычеркнуть. Но у тебя, питерский осел, проблемы с воспниятием времени, понтманием явлений и представлений о них в их диалектической связи.

    01.07.2025

  • Valekka

    Почему же! 11голов и 6 передач голевых,в любом случае,не помешают. Хуже то,что в конратаках он не помошник-бедный Чалов за него отдувался.В прессинге и быстрых атаках тоже мало пользы,но на стандартах и своих,и чужих, бывает полезен.Посмотрим,какие ему задачи Станок определит.Кто знает,может на Антошу вдохновение на сезон снизойдёт.В футболе это не редкость!

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Все величие Спартака осталось на Аппиевой дороге.))

    01.07.2025

  • 36

    Помазуну

    01.07.2025

  • Охотник на свинорылых

    Антоха, красавчик!! Хоть едет с ярмарки в свои 34 , добрался до 12 клуба в своей неоднозначной карьере!

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    15 августа 2025 г Антон Заболотный забьет свой дебютный гол за Спартак!

    01.07.2025

  • Охотник на свинорылых

    Тугодумов среди ваших всегда хватало, но то что Пишевик давно уже середняк даже медиалиге знают))) Некогда великий осталось в древности)

    01.07.2025

  • ровнов

    Хорошо, что не за 10 млн. И не за 35 млн.

    01.07.2025

  • Porco Rosso

    На такой "плюс" и рассчитывать не стоит. Одни минусы в общем.

    01.07.2025

  • zg

    А мы все в матрице!)))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так и весь футбол сплошная фикция.))

    01.07.2025

  • ФОКСИ

    Конец тренировочным полям поросят - покрошит своей башкой все штаги там, опыт валить, пробегая мимо, манекены из металла, уже есть....

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну как же . Объехать пол страны и не заглянуть в Спартак . Не поесть Тарасовского борща , не плюнуть с верхнего яруса Тушинского стадиона на памятник гладиатору . Не по туристски будет.))

    01.07.2025

  • zg

    Завернул так завернул,смысла ноль,но красииивоооо!))))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , Амигос еще та Русалка.)))

    01.07.2025

  • Valekka

    Медленный и нерасторопный,неустойчивый на ногах в единоборствах-это минусы,удачливый на случайные голы-это плюс! Вообще в ЦСКА больше снижал мощь атаки.Но в Химках стал агрессивней. Не считаю его сильным игроком,но иногда,как доказал Давид,просто камень эффективней меча! Удачи ему,в любом случае!

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И ведь ни кто не перехватил , по дороге . Как Жерсона . Может на фиг ни кому не нужен ?))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Геометрию Лобачевского ? Ментальность Спартаковского ромба в восьмерке бесконечности . То есть восьмого места.))

    01.07.2025

  • Корнелий Ш

    Это злопыхату Амигосу за оды Дельфину.

    01.07.2025

  • zg

    Однозначно!Уже зимой и проторенной дорожкой!)

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Добро пожаловать! Ждём много голов "с мясом"))))

    01.07.2025

  • Vaclav

    Фигаро

    01.07.2025

  • 99

    Это сенсация !!! это успех!! :joy::joy::joy:

    01.07.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Это просто финансовые вложения. Кто мог подумать что Кокорина и Соболева за такие деньги продадут? Скоро и Заболотный будет с прибылью продан.

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сапог!

    01.07.2025

  • Иван

    думал после хрен пойми откуда взявшегося Довбни такого не будет. ан нет, вот вам еще полено

    01.07.2025

  • 36

    Нет,Зе это тапочек

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё смешалось в доме Облонских

    01.07.2025

  • zg

    Заморочились,красавцы!План шикарен,ждем реализации!

    01.07.2025

  • Московский

    АХААХХАХА Ой, я в слух Это можно уже расценивать как перчатку?))

    01.07.2025

  • zg

    Мы им всем в след сезоне такую геометрию покажем!)))))

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Именно. Теперь становится понятен замысел тренерского штаба Спартака.

    01.07.2025

  • NRG

    ?:weary:?

    01.07.2025

  • zg

    Воо это кстати да!Не отнимешь у него ентого!)

    01.07.2025

  • 36

    Он могет заковырять там,где другие отчаятся

    01.07.2025

  • zg

    Будет как Сергей Гомоляко,брать мяч и идти,а все от него будут отлетать!:muscle::metal:

    01.07.2025

  • 36

    Чернов,Медина,Помазун.,Заболотный в Спартаке.А ромбом играют армейцы.

    01.07.2025

  • Константин Эдуардович

    ..И тут снизу постучали... Кто то явно неплохо заработал на этом "белом дереве". #рукалицо

    01.07.2025

  • northstand

    если худо с напами у Станковича, посади молодого на лавку под основу, пусть выходит периодически и растет. Этого то куда?

    01.07.2025

  • xkain

    Фух....спасибо Спартак, спас остальные команды.

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    А на тарасовском борще со сметанкой станет ещё тяжелее.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Ну теперь попрёт.

    01.07.2025

  • zg

    Твои слова да Богу в уши!

    01.07.2025

  • zg

    Согласен,таких не сносит и они не тонут!

    01.07.2025

  • 36

    Без смеха.Жаль,что он не остался в ЦСКА.Трудяга.По любому пользу Спартаку принесет

    01.07.2025

  • sakusda

    это чтобы потом в Фиорентину продать? иначе зачем???

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    его куда нибудь унесет по дороге к нам! ----------- Он слишком тяжел для этого.

    01.07.2025

  • VD44

    Растет наша поленница, удачи Антону и исполнить неменьше чем в Химках.

    01.07.2025

  • moogle

    Это полный пзд

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Удачи и успехов талантливому мастеру в составе самобытного и амбициозного столичного коллектива

    01.07.2025

  • Cб.Антарктиды

    АХАХА ХА

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    То, о чем так долго говорили большевики, свершилось

    01.07.2025

    • Бабич, Пруцев и Рябчук присоединились к «Спартаку» на сборе

    Бабаев — о будущем «Торпедо»: «Хотелось бы, чтобы решение приняла до начала лиги»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости