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Антон Заболотный и нереально высокий книжный шкаф

17:59
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в своем Instagram фотографию на фоне книжного шкафа.

В текущем сезоне 28-летний Заболотный провел четыре матча за «Сочи», забил один гол и отдал одну голевую передачу.

8 августа российский футболист перешел в «Сочи» из «Зенита».

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Публикация от A-Z (@zabolotniy_anton)

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