Шунин: «Желаю «Динамо» побед и трофеев. Болельщикам нужен результат — чемпионство»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в связи с завершением карьеры обратился к футболистам и болельщикам бело-голубых.

— Что бы ты сейчас сказал партнерам по команде, клубу?

— Я хотел бы сказать спасибо всем, с кем когда-либо играл, тренировался и был в «Динамо». Всегда хотел быть честным, справедливым, помогать людям, даже если иногда это шло мне в минус, но такой я человек. Надеюсь, что никого не обидел.

Желаю «Динамо» развиваться в том же направлении. Все видят, как классно клуб может действовать в медийном плане. Желаю больше побед и трофеев, причем в ближайшее время, — команду в любом случае оценивают по результатам. Победа как никогда важна! Сколько бы мы ни занимались медийным продвижением, привлечением актеров, певцов и блогеров, болельщикам нужен результат — чемпионство. В прошлом сезоне мы были к нему близки, не хватило одного шага. Все реально, и это обязательно получится.

— А болельщикам «Динамо»?

— Наши болельщики всегда рядом с клубом: переживают, приезжают на сборы, болеют, даже дерутся иногда — все ради футбола, ради побед любимой команды. «Динамо» — это большая семья, клуб с вековой историей, который должен быть лучшим в стране и всегда конкурировать за первые места. Хочется пожелать болельщикам еще чуть-чуть потерпеть — да, я знаю, что они терпят уже давно и ждут побед. Но сейчас наступил момент, когда клуб максимально близок к борьбе за титулы. Я в это верю. Будем болеть за «Динамо» вместе, — сказал Шунин.

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Голкипер провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.