7 мая, 14:22

Шунин поблагодарил болельщиков и партнеров после объявления о завершении карьеры

Сергей Ярошенко

Вратарь Антон Шунин выразил благодарность болельщикам и партнерам после объявления о завершении карьеры.

«Дорогие болельщики, этот момент настал. Сегодня я объявляю о завершении карьеры футболиста. В семь лет родители привели меня на просмотр в «Динамо». В 37 закончился мой контракт с клубом. У меня были предложения выступать за другие команды, но я всегда выбирал одни цвета — бело-голубые. Пусть это станет примером преданности в футболе. Одна жизнь — одна команда. Спасибо болельщикам «Динамо» и сборной России за любовь и поддержку. Спасибо моим партнерам, персоналу и всем, кто помогал мне на этом пути. Это было счастливое время!» — написал футболист в социальной сети.

Голкипер ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Шунин провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • андрей михайлович

    Герой и легенда, с высокими игровыми и моральными качествами. Живой пример преданности родному клубу! И никакие лещуки и луневы ему и в подметки не годятся!

    07.05.2025

    • Шунин: «Желаю «Динамо» побед и трофеев. Болельщикам нужен результат — чемпионство»

    КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля
