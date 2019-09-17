Антон Миранчук может пропустить весь групповой турнир Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перенес сегодня в Германии операцию на правой стопе, сообщил сайт московского клуба. 23-летний футболист получил повреждение в матче 9-го тура премьер-лиги против «Сочи» (1:0), после чего ему потребовалось хирургическое вмешательство. Точные сроки реабилитации будут определены позднее.

По данным «СЭ», речь о переломе пятой плюсневой кости. Восстановление займет несколько месяцев и, не исключено, полузащитник не примет участие во всем групповом турнире Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Миранчук провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.