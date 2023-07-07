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Тихонов: «Лучший нападающий в РПЛ — Кордоба, а среди россиян — Соболев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает лучшим нападающим РПЛ футболиста «Краснодара» Джона Кордобу.

«Для меня лучший нападающий в РПЛ — Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнеров. А среди россиян, думаю, что Александр Соболев. Есть еще Федор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определЕеные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда. А есть нападающие такие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший — Соболев», — приводит слова Тихонова RT.

Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/23 30-летний форвард участвовал в 23 матчах РПЛ, забил 14 мячей и сделал 8 голевых передач.

Источник: RT
Александр Соболев
Андрей Тихонов
Джон Кордоба
РПЛ
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