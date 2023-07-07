Селихов назвал лучшего вратаря России
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» назвал своего коллегу по амплуа из ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России на текущий момент.
— Лучший вратарь России прямо сейчас?
— Акинфеев.
Акинфеев, которому в апреле исполнилось 37 лет, провел свой 20-й сезон в составе армейцев, за время которого сыграл 300-й «сухой» матч в составе ЦСКА и 350-й «сухой» матч в карьере.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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