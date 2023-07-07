Селихов назвал лучшего вратаря России

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» назвал своего коллегу по амплуа из ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем России на текущий момент.

— Лучший вратарь России прямо сейчас?

— Акинфеев.

Акинфеев, которому в апреле исполнилось 37 лет, провел свой 20-й сезон в составе армейцев, за время которого сыграл 300-й «сухой» матч в составе ЦСКА и 350-й «сухой» матч в карьере.