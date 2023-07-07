Селихов назвал Буффона лучшим вратарем в истории футбола

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает итальянца Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем в истории футбола.

— Лучший вратарь в истории?

— Тяжелый вопрос. Пусть будет Буффон.

— Не Яшин?

— Возможно, и Яшин. Но Буффону 45 лет, а он еще играет. На днях с Илюхой Свиновым обсуждали: тебе 29 лет, и ты уже еле встаешь с кровати. А тут 45 — легенда! И как человек он тоже приятный. Мы пересекались в Австрии на сборах — он со всеми сфотографировался.

Буффон, которому в январе исполнилось 45 лет, минувший сезон провел в «Парме», где начинал свою профессиональную карьеру в 1995 году.