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Сегодня, 14:25

Тихонов: «Если бы у «Спартака» все были здоровы, был бы другой результат»

Тихонов поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Ростовом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов впечатлениями от матча красно-белых с «Ростовом» (1:1).

«Какие впечатления от матча «Спартак» — «Ростов»? Любая команда зависит от лидеров, которые делают результат. У «Спартака» весна очень рваная — часть игроков не могли выйти на Кубок из-за дисквалификации, были травмы — и состав всегда ротировался. Что в атаке, что в обороне. Травма Промеса — посмотрите, сколько от него зависит. Когда идет постоянно ротация, ни к чему хорошему это не приводит. Уберите из «Зенита» Малкома, Вендела и Клаудиньо — и посмотрим, как это будет. От них зависит очень многое. В «Спартаке» многое зависит от Соболева, но он на Кубок не играл. Промес был травмирован, Мозеса нет. Поэтому у «Спартака» и получилась такая рваная весна. Если бы все были здоровы, был бы другой результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Ростов» уже не сможет обойти «Зенит» в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-esli-by-u-spartaka-vse-by-li-zdorovy-by-l-by-drugoj-rezul-tat/
Андрей Тихонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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 - : -
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Торпедо – Ахмат
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