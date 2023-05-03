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Сегодня, 14:13

Гаджиев заявил, что Евсеев готов работать с командой РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от работы Вадима Евсеева в должности главного тренера «Факела», которую экс-футболист занял 1 мая.

«Евсеев готов работать с командой РПЛ. Думаю, что он справится со своими обязанностями в «Факеле». У него есть базовые знания работы тренера, знает сам предмет. Также у Вадима есть волевые качества и все остальное, чтобы работать в РПЛ. Но в данной ситуации многое зависит от других факторов, от самого воронежского клуба, уровня организации в нем, задач и много другого. Нужно ли «Факелу» было менять тренера в их ситуации за несколько туров до конца чемпионата? На этот вопрос никто не сможет ответить. Мы не знаем реальное состояние команды и клуба, в котором он находится. Последнюю же игру «Факел» сыграл нормально — победил «Динамо». Возможно, вопрос увольнения тренера стоял давно, а Евсееву нельзя было уходить из «Шинника», пока он гарантированно не сохранит команду в Первой лиге. Предварительные переговоры могли быть уже давно. Это я допускаю, как один из возможных вариантов», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

«Факел» (21 очко) после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-evseev-gotov-rabotat-s-komandoi-rpl-on-spravitsya-v-fakele-248083/
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Гаджи Гаджиев
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
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 - : -
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Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Спартак

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