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Талалев — о контракте Бериши: «В случае предложения жизни руководители клуба его отпустят»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о переговорах с полузащитником Бернардом Беришей по поводу нового контракта.

— Обговаривалась с ним ситуация: мы тебя продлеваем, но давай ты пообещаешь, что не уедешь. Или это даже не обсуждалось?

— Нет, это обсуждалось, мы все здравые люди. В его зрелом футбольном возрасте мы говорили, что в случае предложения жизни руководители клуба его отпустят. Но в итоге мы нашли компромисс и смогли его оставить, хотя у него было очень интересное предложение из Турции.

Буквально три недели назад обсуждались такие решения. Еще недавно у него родился ребенок. Очень многое определяет не только желание игрока, но и комфортное проживание семьи, -цитирует Талалаева Metaratings.ru.

9 августа «Ахмат» сообщил, что продлил контракт с капитаном команды Беришей до 2025 года. Полузащитник из Косово выступает за российский клуб с 2017 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-troshechkin-opasalsya-zhizni-v-chechne-a-seychas-govorit-kakim-durakom-byl-poteryav-polgoda-1333855/
Андрей Талалаев
Бернард Бериша
ФК Ахмат
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