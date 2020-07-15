Андрей Талалаев: «Претензии — только к себе. В «Крыльях» собраны самые лучшие футболисты»
15 июля 2020, 20:43
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев считает, что его команде не хватило реализации моментов в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (0:0)
«Не получилось реализовать моменты, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». — Мы можем организовать игру, оборону грамотную, но реализовать моменты могут только футболисты. Моментов у нас было предостаточно. Есть ли претензии к игрокам? Претензии — только к себе. Мои футболисты — самые лучше. В «Крыльях» у нас собраны лучшие футболисты».
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