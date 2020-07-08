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Андрей Талалаев: «Мы прижаты к стенке. Очки в трех прошлых играх не гарантируют «Крыльям» светлого будущего»

8 июля 2020, 11:25

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мнением о положении команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после победы над «Арсеналом» (4:2) в 27-м туре чемпионата.

— У нас нет другого выхода, мы прижаты к стенке, — цитирует пресс-служба «Арсенала» Талалаева. — Даже набор очков в последних трех поединках не гарантирует нам светлого будущего. Мы понимаем, что нужно делать шаг за шагом, в каждой игре бороться и цепляться за очки.

После 27 матчей самарцы занимают 15-е место в чемпионате России, от 14-й строчки команду отделяет всего один балл.

Арсенал Т — Крылья Советов

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Qo3k-q7_xc8&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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