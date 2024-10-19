Андрей Мостовой поддержал слова Глушенкова о пиве: «Ничего страшного в этом нет»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поддержал своего партнера по команде Максима Глушенкова, который заявил, что без проблем может себе позволить выпить пару бутылок пива после матча.

«Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное — не перебарщивать», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 13 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.